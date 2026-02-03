Nel paese delle meraviglie

La Rai e il padre di Bonelli: la sinistra può vincere se promette il pensionamento di Bruno Vespa

03 febbraio 2026 • 19:42

Il giornalista potrebbe così finalmente dedicarsi a pieno all’attività imprenditoriale nella sua masseria salentina, già location del Forum sovranista – e set d’eccezione per il suo programma – che raccoglie ospiti illustri del governo, sponsor stellari e una discreta copertura mediatica da parte del servizio pubblico

«Suo padre ha 102 anni ed è carabiniere, posso chiederle come le ha raccontato questa storia?» chiede Vespa a Bonelli. La cornice è quella di Cinque Minuti, programma quotidiano del preserale di Rai1, e le intenzioni del conduttore, più che portare a termine l’intervista al leader di Avs, partito presente nel fiume di gente che ha sfilato per l’Askatasuna, sembrano quelle di scatenare una breve ma intensa baruffa televisiva dai toni accesi che dimostri le cattive intenzioni di manifestanti e ant

Scrittrice

