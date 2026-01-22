Buon compleanno Porta a Porta, Zelig e Striscia. Che succede ora che avete trent’anni?

Compiere trent’anni non è cosa da poco. È l’età in cui il mondo attorno a te si sente autorizzato a chiederti conto e ragione dei tuoi obiettivi, dei fallimenti e dei piani per il futuro. Ecco, chiediamolo anche ai tre festeggiati: quando ce lo fate questo bambino?
È tempo di festa nel palinsesto italiano, ma non per chissà quali nuovi entusiasmanti risultati che invertono la tendenza del pubblico a fuggire verso i lidi dell’on demand. Il medium che ha dominato il secondo Novecento continua a sprofondare millimetro dopo millimetro, un po’ come tutto ciò che resta del secolo breve, e per distrarsi dall’ineluttabile – per quanto ancora remoto – destino fa ciò che si fa in questi casi, celebra gli anniversari. Il primo compleanno è stato quello di Zelig. Tren