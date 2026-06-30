Il burnout familiare esiste: la generazione sandwich tra figli e cura degli anziani

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Abbiamo imparato ad allungare la vita, ma non abbiamo ancora imparato a sostenere chi, quella vita più lunga, la rende possibile ogni giorno. Quando si vorrà iniziare parlare di un tema sottaciuto e che interessa tutti?

Buona notizia: l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo. È una conquista straordinaria della medicina, della prevenzione e del benessere sociale. Ma ogni conquista porta con sé conseguenze inattese. Una di queste riguarda la generazione di mezzo: uomini e donne tra i quaranta e i sessant'anni che si trovano contemporaneamente a sostenere figli ancora dipendenti e genitori sempre più anziani. La letteratura internazionale la definisce sandwich generation. In Italia, tuttavia, il fenomeno ass