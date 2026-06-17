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Perché la riforma della caccia è un rischio per tutti noi

Gianfranco Pellegrino
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Gianfranco Pellegrinofilosofo
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17 giugno 2026 • 18:38

Il testo in discussione al Senato, sponsorizzato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che su queste materie ha completamente sostituito il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, potrebbe lasciare in eredità al prossimo governo una procedura d’infrazione

La crudeltà e la trappola. La crudeltà di usare uccelli vivi come richiami (una fra le altre) e la trappola di una sicura procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, come dono per il prossimo governo. Questa è la posta in gioco del progetto di legge di riforma della caccia in discussione in Senato, sponsorizzato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che su queste materie ha completamente sostituito il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che a questo

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Gianfranco Pellegrino
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Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

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