Perché la riforma della caccia è un rischio per tutti noi

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La crudeltà e la trappola. La crudeltà di usare uccelli vivi come richiami (una fra le altre) e la trappola di una sicura procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, come dono per il prossimo governo. Questa è la posta in gioco del progetto di legge di riforma della caccia in discussione in Senato, sponsorizzato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che su queste materie ha completamente sostituito il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che a questo