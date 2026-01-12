La caduta degli ayatollah o un patto inconfessabile: l’estremo dilemma di Teheran

true false

In Iran il tentativo di dividere la protesta, distinguendo tra “manifestanti” e “rivoltosi”, aprendo economicamente ai primi e usando la mano dura con i secondi, ritenuti irriducibili e classificati come mohareb, nemici di Dio – accusa che comporta la pena di morte e prelude a una più dura e generalizzata repressione – è riuscito solo parzialmente al regime, che non viene a capo delle lunghe notti senza notte che scandiscono questo incandescente inverno persiano. Insieme al drammatico numero del