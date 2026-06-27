Città in tilt e disuguaglianze: perché il caldo estremo è una questione politica

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A Parigi o Bordeaux si poteva fare qualcosa di più e di meglio per preparare la città e i suoi abitanti a temperature di oltre 40 gradi? Quando sarà terminata la conta dei morti e dei problemi nella gestione dei pronto soccorso, per le conseguenze dell’ultima terribile ondata di calore, rispondere a questa domanda diventerà ineludibile. Ed è lo stesso interrogativo che da tempo ci si pone a New York, come a Singapore o Londra e in ogni parte del mondo. Perché le città sono oggi il principale pal