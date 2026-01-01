Calenda contro Formigli, la prima polemica dell’anno

true false

Nessuno ha voltato pagina, continuiamo serenamente a farci del male, a fare i tunnel nel mont-blanc e ad assistere a baruffe evitabili che rivelano l’ovvio: che la tv non è il parlamento

«Nessun travettismo spirituale», diceva Gramsci centodieci anni fa nella sua celebre invettiva contro il capodanno e la vita intesa come bilancio aziendale – e pensare che nel 1916 non c’erano i Wrapped. Se mai ci fossero volute conferme per le parole del filosofo sardo, a proposito di linearità del tempo e di date come ingombri, arriva puntuale la prima polemica del 2026, in perfetta continuità con il passato. Nessuno ha voltato pagina, continuiamo serenamente a farci del male, a fare i tunnel