Il cambiamento climatico è in atto. Chi fa lo struzzo è complice

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Il caldo è già qui, come arriveranno le alluvioni conseguenti. I pronto soccorso italiani già registrano accessi insostenibili. I treni già rallentano, i reattori già si fermano, l’agricoltura è già in ginocchio, i turisti già se ne vanno quando salta la rete per i picchi di condizionamento, i concerti già vengono annullati. La crisi climatica non è uno scenario distopico del 2050, ma un problema da risolvere oggi

Ci sono una serie di immagini che raccontano questo inizio di estate quasi meglio di un grafico climatico, con la scala di rossi (dal rosso fuoco al quasi nero) a cui ci stiamo, ahinoi, abituando. La Gran Bretagna è in stato di choc: centinaia di scuole in Inghilterra e Galles hanno comunicato chiusure complete o anticipate, i servizi ferroviari hanno subito interruzioni, e la compagnia Chiltern Railways ha cancellato più della metà dei propri treni per garantire la sicurezza dell’infrastruttura