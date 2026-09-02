l’analisi

Cambiare le regole in corso d’opera. Il vizio della destra

Luca Bottura
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02 settembre 2026 • 20:10

L’esistenza in vita delle coalizioni andrebbe certificata con posizioni coerenti e comprensibili. In politica estera, appena possibile. Ora, su una legge elettorale condivisa. In modo che quando Meloni tirerà dritto, forse contro un muro, si sappia dove andare dopo

Silvio Berlusconi vinse le sue prime elezioni con il trucco. Non solo sul viso. Sì, certo: il miracolo italiano, la calza sulla telecamera, il pericolo comunista. Ma, soprattutto, una legge elettorale hackerata. Un sistema misto maggioritario/proporzionale pensato per preservare governabilità e rappresentanza, il Mattarellum, smontato dagli uffici Fininvest creando due coalizioni su base geografica: coi leghisti secessionisti al Nord, coi fascisti (cit.) al Sud. Che, dopo una campagna elettorale

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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