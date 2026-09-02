Cambiare le regole in corso d’opera. Il vizio della destra

L’esistenza in vita delle coalizioni andrebbe certificata con posizioni coerenti e comprensibili. In politica estera, appena possibile. Ora, su una legge elettorale condivisa. In modo che quando Meloni tirerà dritto, forse contro un muro, si sappia dove andare dopo
Silvio Berlusconi vinse le sue prime elezioni con il trucco. Non solo sul viso. Sì, certo: il miracolo italiano, la calza sulla telecamera, il pericolo comunista. Ma, soprattutto, una legge elettorale hackerata. Un sistema misto maggioritario/proporzionale pensato per preservare governabilità e rappresentanza, il Mattarellum, smontato dagli uffici Fininvest creando due coalizioni su base geografica: coi leghisti secessionisti al Nord, coi fascisti (cit.) al Sud. Che, dopo una campagna elettorale