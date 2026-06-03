il contrasto al caporalato

Tra le ciliegie in offerta e i braccianti bruciati vivi la distanza è breve

Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
Segui Domani su Google
03 giugno 2026 • 15:07Aggiornato, 03 giugno 2026 • 15:07

Il caporalato non è una questione astratta che riguarda luoghi lontani, ma la punta dell'iceberg di un sistema che promette abbondanza mentre nasconde i costi umani

Il 2 giugno il supermercato sotto casa era pieno. Un brulicare di persone, carrelli colmi, offerte promozionali di ogni tipo, file alle casse. Del resto, era la Festa della Repubblica e, come sempre accade nei giorni di festa, in tanti si preparavano a stare insieme attorno a una tavola. Appena entrati, davanti al banco della frutta, era difficile non fermarsi. C'erano le prime ciliegie, gli avocado, le fragole, le albicocche. File ordinate di cassette e confezioni perfette, colorate, abbondanti

Per continuare a leggere questo articolo

Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
Fabio Ciconte

Direttore dell’associazione ambientalista Terra!, scrittore ed esperto di agricoltura e filiere alimentari. Impegnato da anni in battaglie ambientali e sociali, ha realizzato diverse inchieste e pubblicazioni. Collabora con il quotidiano “Domani” fin dalla sua nascita. Per Laterza è autore di Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo (con Stefano Liberti, 2019), Fragole d’inverno. Perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima) (2020), Chi possiede i frutti della terra (2022), L'ipocrisia dell'abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo (2023). Da due anni collabora con la trasmissione tv di Rai Tre Geo.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE