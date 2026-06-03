Tra le ciliegie in offerta e i braccianti bruciati vivi la distanza è breve

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Il 2 giugno il supermercato sotto casa era pieno. Un brulicare di persone, carrelli colmi, offerte promozionali di ogni tipo, file alle casse. Del resto, era la Festa della Repubblica e, come sempre accade nei giorni di festa, in tanti si preparavano a stare insieme attorno a una tavola. Appena entrati, davanti al banco della frutta, era difficile non fermarsi. C'erano le prime ciliegie, gli avocado, le fragole, le albicocche. File ordinate di cassette e confezioni perfette, colorate, abbondanti