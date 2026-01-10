Curarsi in carcere. Quanto è lontana l’Italia dall’Europa

Il 19 dicembre scorso, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha reso pubblico un nuovo standard sulla sanità in carcere, documento di indirizzo che fissa i requisiti minimi per garantire la tutela della salute delle persone detenute
Il 19 dicembre scorso, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa ha reso pubblico un nuovo standard sulla sanità in carcere (“Healthcare in prison”). Si tratta di un documento di indirizzo che fissa i requisiti minimi che un sistema penitenziario deve garantire per la tutela della salute delle persone detenute. Il Cpt è un organismo indipendente di monitoraggio del Consiglio d’Europa: effettua visite preventive nei luoghi di privazione della libertà (carce