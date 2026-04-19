Cari Schlein e Conte, senza energie rinnovabili non c’è un dopo Meloni

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Mentre gli effetti economici ed energetici della guerra si fanno sentire, la scelta del candidato premier è l’ultimo dei problemi del campo largo sul percorso che porterà alle prossime elezioni politiche. Più rilevante e preoccupante è che Meloni e il suo governo allo sbando appaiano comunque più credibili di un’opposizione che non riesce a organizzarsi, a far capire che ci sono altre idee in campo e persone più capaci da votare. La sfida dei prossimi mesi sta tutta qui: costruire un progetto ch