una proposta per il campo largo

Cari Schlein e Conte, senza energie rinnovabili non c’è un dopo Meloni

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista
19 aprile 2026 • 07:00

Il campo largo deve denunciare le ragioni del fallimento della destra e lanciare un piano chiaro per le energie rinnovabili, seguendo tre pilastri

Mentre gli effetti economici ed energetici della guerra si fanno sentire, la scelta del candidato premier è l’ultimo dei problemi del campo largo sul percorso che porterà alle prossime elezioni politiche. Più rilevante e preoccupante è che Meloni e il suo governo allo sbando appaiano comunque più credibili di un’opposizione che non riesce a organizzarsi, a far capire che ci sono altre idee in campo e persone più capaci da votare. La sfida dei prossimi mesi sta tutta qui: costruire un progetto ch

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Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

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