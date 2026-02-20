Il simbolo

Carlo Acutis, il santo «giovane per i giovani» che la Chiesa ha “costruito”

20 febbraio 2026 • 19:08

Per dialogare con un mondo come quello giovanile che tende ad allontanarsi dall’istituzione ci vogliono dei mediatori, degli innovatori, dei soggetti che possano essere visti come espressione di entrambi i mondi, quello ecclesiale e quello giovanile. All’edificazione apologetica della sua figura ha dedicato un libro l’antropologo Francesco Ceravolo

Quella di Carlo Acutis, il giovane milanese morto a causa di una malattia fulminante nel 2006, a soli 15 anni, è una figura divenuta rapidamente centrale nel cattolicesimo contemporaneo. Canonizzato in tempi record, meno di vent’anni dopo la morte, San Carlo viene presentato come il «santo giovane per i giovani», la personalità cardine della strategia cattolica per la riconquista delle giovani generazioni sedotte dalla secolarizzazione. All’edificazione apologetica della sua figura ha dedicato u

Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).

