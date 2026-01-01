Caro presidente Mattarella, pure le democrazie possono morire

Il rischio dello stile del messaggio di fine anno di Mattarella è quello di indulgere al wishful thinking. È così, quando, in chiusura, afferma che «nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia». Ecco, non è il caso di continuare a dire che la democrazia resisterà ad ogni colpo
Tommaso d’Aquino scriveva che la temperanza è la più importante delle virtù. In democrazia, poi, dove gli equilibri reggono fino a quando ciascuno rinuncia ai propri impulsi predatori, è così importante da aver assunto una declinazione specifica, quella della temperanza istituzionale: la virtù di resistere a quelle sinistre tentazioni che ti vengono quando arrivi al potere. Se uno volesse cercare nel nostro paese un esempio di questa temperanza istituzionale – che non è solo questione di stile,