Carolyn Bessette Kennedy e il tempo perduto: Love Story vista dall’esterno

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Carolyn Bessette e John F. Kennedy Junior morirono nel luglio del 1999, quando il piccolo aereo che lui stava pilotando precipitò al largo di Martha’s Vineyard. A distanza di quasi trent’anni sono tornati al centro dell’attenzione grazie a Love Story, una serie televisiva che ricostruisce la loro storia d’amore. E così Carolyn e John riempiono i social e il dibattito. Il dibattito leggero, intendo. Quello di cui evidentemente abbiamo molto bisogno, perché invece se parliamo di guerra siamo paral