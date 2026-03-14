Soldi e sentimento

Carolyn Bessette Kennedy e il tempo perduto: Love Story vista dall’esterno

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
14 marzo 2026 • 18:00

Carolyn Bessette e John F. Kennedy Junior morirono nel luglio del 1999, quando il piccolo aereo che lui stava pilotando precipitò al largo di Martha’s Vineyard. A distanza di quasi trent’anni sono tornati al centro dell’attenzione grazie a Love Story, una serie televisiva che ricostruisce la loro storia d’amore. E così Carolyn e John riempiono i social e il dibattito. Il dibattito leggero, intendo. Quello di cui evidentemente abbiamo molto bisogno, perché invece se parliamo di guerra siamo paral

Per continuare a leggere questo articolo

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE