Limitare il mercato per rendere la casa un vero diritto

L’abbordabilità dell’affitto è un indicatore dell’equilibrio urbano. Il problema è che questo equilibrio si sta rompendo. La casa non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche di mercato, serve una regia pubblica capace di intervenire in modo integrato su abitare, patrimonio edilizio e trasporti
Negli ultimi anni, nelle grandi città italiane, una quota crescente di reddito se ne va per pagare l’affitto. A Milano le spese per casa e trasporti ormai assorbono fino al 60 per cento del reddito delle famiglie a medio e basso reddito. È un dato che dice molto più di una crisi immobiliare: segnala una trasformazione profonda del modo in cui le città funzionano e come crescano le disuguaglianze. Per leggere questo fenomeno, alcuni studiosi utilizzano la categoria di affordability, l’accessibili