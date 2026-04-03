Almasri: la figuraccia internazionale dell’Italia

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Il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale è l’ultimo passaggio della vicenda Almasri. La figuraccia internazionale è evidente. Lo statuto non prevede sanzioni sul piano giuridico, ma il costo politico e reputazionale è molto netto, e incide sulla credibilità dell’Italia, a partire da quella del governo

Il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale è l’ultimo passaggio di una vicenda nata dalla mancata consegna di Osama Njeem Almasri, il comandante libico accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, tra cui torture e stupri. Una vicenda in cui il governo italiano, sin dall’inizio, ha agito in modo non rispettoso degli impegni assunti in base al diritto internazionale. I fatti e il diritto La vicenda ebbe inizio il 19 gennaio 2025, qu