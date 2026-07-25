L’ordinanza della Cassazione

Caso Butera, l’utente social risponde dei commenti diffamatori altrui. Così si restringe lo spazio della libertà di espressione

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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25 luglio 2026 • 13:09

Dopo la pronuncia della Suprema corte sul caso di Fabio Butera, la libertà di espressione online sembra più limitata: il giornalista è stato condannato per i commenti diffamatori lasciati da altri sotto il suo post e non rimossi tempestivamente. Il rischio è che il timore di rispondere delle parole altrui trasformi ogni utente in un moderatore permanente delle proprie pagine, fino a far scomparire le opinioni scomode e il confronto pubblico

Dopo l’ordinanza della Cassazione sul caso di Fabio Butera, la libertà di espressione online sembra più limitata. La Corte ha confermato la condanna di Butera a pagare 23mila euro al giornalista Valentino Gonzato, per non avere rimosso tempestivamente, dalla propria pagina social, i commenti diffamatori scritti da altri contro quest’ultimo. I giudici hanno ribadito che un blogger può essere chiamato a rispondere civilmente dei commenti diffamatori altrui, se ne viene a conoscenza e non provvede

Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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