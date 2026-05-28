Sul caso delle chat mafia-Delmastro Meloni si gioca la faccia

La premier batta un colpo su Delmastro e sulla sua "leggerezza” coi prestanome dei Senese. Altrimenti, se non ci sarà autorizzazione, ci sarà consentito di pensare molto, ma molto male di Meloni e di Fratelli d'Italia
Uno che si definisce o, peggio, si sente un "eroe antimafia” può diventare oggetto di indagini antimafia? Uno che agisce con "leggerezza”, e si ritrova socio di riciclatori di grossi mafiosi, può venire giudicato come tutti gli altri cittadini italiani anche se è un parlamentare della Repubblica? Uno che si vanta di essere erede di Paolo Borsellino (naturalmente non da solo ma insieme alla premier Giorgia Meloni e a quel pittoresco personaggio che si sta rivelando la presidente dell'Antimafia Ch