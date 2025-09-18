Commenti

Il caso Kimmel, i manipolatori della rabbia e la negazione del dissenso

Mario Giropolitologo
18 settembre 2025 • 19:59

Lo vediamo ora con la cacciata di Jimmy Kimmel dalla tv Abc e prima di lui di Karen Attiah dal Washington Post: ogni commento considerato fuori linea porta a esclusione. È il paradosso dell’omicidio di Charlie Kirk, che sta alzando un’onda di odio e la tentazione di controllare la libertà d’espressione

L’assassinio di Charlie Kirk sta alzando un’onda di odio e violenza, non solo negli Stati Uniti. I manipolatori della rabbia sono al lavoro. Tutti siamo contagiati da sentimenti negativi a causa delle guerre, e gli estremisti di ogni risma se ne compiacciono: sono i più esperti nella strumentalizzazione e sanno come superare la linea rossa tra opinione e incitamento senza farsi notare. Sanno anche come seminare rabbia invocando la libertà di espressione e realizzando il suo contrario. Lo vediamo

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

