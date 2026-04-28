Il caso Minetti, l’importanza della grazia e le ombre da chiarire per salvare l’istituto

true false

La vicenda tocca un punto delicato: il rapporto tra le ragioni umanitarie in base a cui è stata accordata la clemenza, gli accertamenti istruttori necessari e la decisione del Presidente della Repubblica. Dopo gli ultimi sviluppi, serve puntualizzare alcuni elementi della questione

La vicenda relativa alla grazia concessa a Nicole Minetti tocca un punto delicato dell’istituto: il rapporto tra le ragioni umanitarie in base a cui è stata accordata la clemenza, gli accertamenti istruttori necessari e la decisione del Presidente della Repubblica. Dopo gli ultimi sviluppi, serve puntualizzare alcuni elementi della questione. I fatti Nicole Minetti era stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi, per favoreggiamento della prostituzione, e a 1 anno e 1 mese, per pecul