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Il caso Minetti, l’importanza della grazia e le ombre da chiarire per salvare l’istituto

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
28 aprile 2026 • 20:33

La vicenda tocca un punto delicato: il rapporto tra le ragioni umanitarie in base a cui è stata accordata la clemenza, gli accertamenti istruttori necessari e la decisione del Presidente della Repubblica. Dopo gli ultimi sviluppi, serve puntualizzare alcuni elementi della questione

La vicenda relativa alla grazia concessa a Nicole Minetti tocca un punto delicato dell’istituto: il rapporto tra le ragioni umanitarie in base a cui è stata accordata la clemenza, gli accertamenti istruttori necessari e la decisione del Presidente della Repubblica. Dopo gli ultimi sviluppi, serve puntualizzare alcuni elementi della questione. I fatti Nicole Minetti era stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi, per favoreggiamento della prostituzione, e a 1 anno e 1 mese, per pecul

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Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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