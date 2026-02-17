Le chat inedite

Caso Ramy, ultimi contro penultimi. La destra soffia sul fuoco nelle città che esplodono

Nello Trocchia
17 febbraio 2026 • 19:22

Cosa raccontano gli audio pubblicati da Domani e quali risposte richiedono? Serve andare oltre gli slogan vuoti e osceni, i maranza da abbattere, la polizia bastarda. Altrimenti ci ritroveremo al prossimo caso con gli stessi tratti, omertà, depistaggio, e ancora più rabbia

Domani ha pubblicato le conversazioni inedite dei carabinieri dopo la morte di Ramy Elgaml, il ragazzo egiziano deceduto in seguito a un inseguimento con i militari dell’Arma. In mezzo alle frasi shock, una racconta un tratto comune in ogni scandalo che coinvolge, a vario titolo, uomini dello Stato: il depistaggio. «Questo testimone oculare da dove cazzo è uscito? C’era quello là che abbiamo brutalizzato». “Brutalizzato”, dice uno dei carabinieri indagati. Passano gli anni e il depistaggio torna

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.

