Caso Ramy, ultimi contro penultimi. La destra soffia sul fuoco nelle città che esplodono

Cosa raccontano gli audio pubblicati da Domani e quali risposte richiedono? Serve andare oltre gli slogan vuoti e osceni, i maranza da abbattere, la polizia bastarda. Altrimenti ci ritroveremo al prossimo caso con gli stessi tratti, omertà, depistaggio, e ancora più rabbia
Domani ha pubblicato le conversazioni inedite dei carabinieri dopo la morte di Ramy Elgaml, il ragazzo egiziano deceduto in seguito a un inseguimento con i militari dell’Arma. In mezzo alle frasi shock, una racconta un tratto comune in ogni scandalo che coinvolge, a vario titolo, uomini dello Stato: il depistaggio. «Questo testimone oculare da dove cazzo è uscito? C’era quello là che abbiamo brutalizzato». “Brutalizzato”, dice uno dei carabinieri indagati. Passano gli anni e il depistaggio torna