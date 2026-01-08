C’è vita nelle università: le riforme mancano, ma non il coraggio

true false

Hanno fatto molto discutere le parole durissime di Andrea Crisanti sul sistema universitario italiano. Si tratta di critiche fondate, ma non dobbiamo buttare il bambino con l’acqua sporca: nei nostri atenei esistono molto esperienze virtuose. Trasformazioni che non possono essere frutto di riforme imposte dall’alto e che richiedono di lavorare anche all’interno del sistema

Il 20 dicembre, in Senato Andrea Crisanti ha speso parole durissime contro il sistema universitario italiano, toccando tre punti cruciali: l’opacità dei concorsi, il posizionamento dei nostri atenei nei ranking internazionali e l’incapacità di attrarre ricercatori sia stranieri sia italiani con esperienze internazionali. Sono critiche fondate: un grido d’allarme tanto lacerante quanto necessario. Sarebbe però limitativo fermarsi qui, ignorando altre realtà fatte di persone che – nonostante tutto