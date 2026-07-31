l’editoriale

Se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine

Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldidirettore
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31 luglio 2026 • 19:17Aggiornato, 31 luglio 2026 • 21:52

In quasi quattro anni di governo sono stati approvati sei (sei!) decreti sicurezza, e ogni nuova misura ha di fatto ampliato i poteri di controllo dell’esecutivo sui cittadini. Le questioni cruciali dell’insicurezza sociale restano invece intatte. In questo quadro preoccupante, il centrosinistra continua a occuparsi soprattutto del suo ombelico

C’è un cortocircuito politico in atto, sempre più evidente a chi ha gli occhi per vedere. Mentre i dirigenti della sinistra italiana sono impegnati da mesi a discutere di leadership, primarie e confini della coalizione, la destra sta accelerando la messa a terra di un programma politico che rischia di cambiare il carattere democratico del paese. Uniamo i puntini. Il governo di Giorgia Meloni in pochi giorni ha approvato un disegno di legge che introduce per i ragazzi tra i quattordici e i diciot

Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldidirettore

Nato nel 1974, è direttore di Domani. Giornalista investigativo, ha lavorato all'Espresso firmando inchieste su politica, economia e criminalità. Per Feltrinelli ha scritto "Avarizia" e "Lussuria" sulla corruzione in Vaticano e altri saggi sul potere.

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