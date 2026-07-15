Che fare in estate a Roma? Guardare i film di Scola

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Ci sono davvero poche ragioni per cui vale la pena trascorrere l’estate a Roma. Le eccellenti gelaterie che costellano l’Urbe, le (sempre più rare) strade deserte da percorrere con entusiasmo morettiano e i cinema all’aperto. Sono tanti, sono quasi sempre gratuiti. Lo spettro delle loro frequentazioni va da Robert De Niro a piazza San Cosimato alle pantegane che scorrazzano per Villa Borghese. Ma soprattutto, ci sono le rassegne. Omaggio a Ettore Scola: nell’arena che porta il suo nome, versione