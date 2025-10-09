Chi vince e chi perde nell’orrore di Gaza

true false

A Sharm El Sheikh forse è cominciata in sordina la transizione verso un nuovo ordine nel quale potenze regionali e organizzazioni non statuali eserciteranno un ruolo ad esse finora precluso dalle grandi potenze. Adesso è chiaro che i 20 punti del piano Trump sono il canovaccio di un negoziato al quale lavorerà, e ha cominciato a lavorare, una schiera di potenze