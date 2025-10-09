l’editoriale

Chi vince e chi perde nell’orrore di Gaza

Guido Rampoldi
09 ottobre 2025 • 20:38Aggiornato, 09 ottobre 2025 • 21:09

A Sharm El Sheikh forse è cominciata in sordina la transizione verso un nuovo ordine nel quale potenze regionali e organizzazioni non statuali eserciteranno un ruolo ad esse finora precluso dalle grandi potenze. Adesso è chiaro che i 20 punti del piano Trump sono il canovaccio di un negoziato al quale lavorerà, e ha cominciato a lavorare, una schiera di potenze

Nella trattativa che ha condotto al precario cessate il fuoco di Gaza sarebbe facile leggere l’exploit finale dell’Impero americano, ancora capace di imporsi con benefica, imperiale efficacia sul caos planetario. E così Trump presenta l’accordo finale, intestandosi il successo e prenotando il Nobel. Ma a ben vedere proprio quel negoziato potrebbe rappresentare, al contrario, il commiato della Superpotenza, protagonista assoluta del vecchio ordine cominciato settant’anni fa. A Sharm el Sheikh for

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

