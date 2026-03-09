Chi vuole salvare il liberalismo deve cambiarlo

true false

Per salvare lo stato di diritto dagli autoritarismi non basta il rispetto delle norme; è ancor più necessario sviluppare progetti concreti su come redistribuire la ricchezza. Il centro del dibattito pubblico deve tornare a essere la questione sociale

E se la difesa dello stato di diritto, da atto dovuto, divenisse una trappola? L’ostilità dei populismi odierni verso i precetti cardine del liberalismo — diritto internazionale, stato di diritto e separazione dei poteri — costringe le opposizioni a concentrarsi sulla difesa di tali principi. Ma se sventolare la bandiera del liberalismo, da atto dovuto, si trasformasse in una trappola? Un doppio fallimento Una cosa è certa: viviamo in un’era illiberale. Sul piano internazionale, l’attacco all’