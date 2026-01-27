Per i danni del ciclone Harry ci sono responsabilità politiche precise

true false

Per chi hanno votato le oltre mille persone evacuate a Niscemi, a seguito della frana causata dal ciclone Harry? Anche senza una verifica specifica, considerando il 36 per cento ottenuto dai partiti dell’attuale governo, almeno un terzo di loro ha votato per Giorgia Meloni e per l’alleanza che sostiene il suo governo. D’altra parte, a dire che il ciclone è stato un fenomeno inedito per quelle latitudini, «mai visto in sessant’anni», è stato Enrico Trantino, sindaco di Catania, appartenente a Fra