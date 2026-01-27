Commenti

Per i danni del ciclone Harry ci sono responsabilità politiche precise

I danni del ciclone Harry nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, in provincia di Catania (foto Ansa)
Gianfranco Pellegrino
Gianfranco Pellegrinofilosofo
27 gennaio 2026 • 19:45

Per chi hanno votato le oltre mille persone evacuate a Niscemi, a seguito della frana causata dal ciclone Harry? Anche senza una verifica specifica, considerando il 36 per cento ottenuto dai partiti dell’attuale governo, almeno un terzo di loro ha votato per Giorgia Meloni e per l’alleanza che sostiene il suo governo. D’altra parte, a dire che il ciclone è stato un fenomeno inedito per quelle latitudini, «mai visto in sessant’anni», è stato Enrico Trantino, sindaco di Catania, appartenente a Fra

Gianfranco Pellegrinofilosofo

Professore ordinario di filosofia politica alla LUISS Guido Carli. Si occupa di storia dell’etica e filosofia politica contemporanea.

VAI ALLA PAGINA DELL'AUTORE