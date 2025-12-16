Così l’ultra-destra di Kast cancella la marea rosa in America Latina

true false

Il Cile, laboratorio del progressismo costituzionale, torna nelle braccia della destra più reazionaria. Ecco perché, nel corso di pochi anni, la felice tendenza progressista ha ceduto alla deriva opposta

La vittoria di Kast alle presidenziali cilene certifica il generale riorientamento a destra dell’America Latina. Il fenomeno colpisce innanzitutto per la sua magnitudine: sono coinvolti molti dei paesi (come Argentina, Ecuador, El Salvador) in cui aveva dominato la cosiddetta “marea rosa”, il ciclo che dalla fine del secolo scorso aveva visto trionfare i governi di sinistra, al punto da caratterizzare un’epoca in cui il progressismo prometteva un nuovo destino al continente. La vittoria di Kast