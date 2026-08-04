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Mariano Croce
filosofo
Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma
Commenti
La svolta culturale razzista dietro la parola remigrazione
04 agosto 2026 • 21:05
Commenti
Trump venditore di fumo, così avvelena la democrazia
31 luglio 2026 • 19:52
Fatti
Anche Vannacci ha il suo filosofo. Come cambia l’intellettuale d’area
31 luglio 2026 • 07:00
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Quei limiti istituzionali che la destra non sopporta
17 luglio 2026 • 20:11
Cultura
Le parole per combattere l’androcentrismo: il libro di Lazar è una battaglia
02 luglio 2026 • 19:15
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Re Donald vuole umiliare l’idea fondante degli Usa
30 giugno 2026 • 19:06
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La tragicommedia di Donald che si credeva Re Sole
18 giugno 2026 • 20:34
Commenti
L’antifascismo è un valore, ma i “patentini” non servono
16 giugno 2026 • 20:53
Commenti
La radice dell’espiazione: il disonore senza appello di chi non può difendersi
12 giugno 2026 • 18:11
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È proprio giusto auspicare che la Chiesa si conformi alle istanze progressiste?
05 giugno 2026 • 19:15
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