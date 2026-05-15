Cina e Usa, due imperi che non possono fare a meno l’uno dell’altro

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Il dialogo e la potenziale collaborazione sottolineati sia da Xi sia da Trump prospettano una sorta di governo bipolare del mondo. Neoimperiale, per molti aspetti. Ma fondato su forme di reciproca dipendenza tra i due imperi

Un anno fa, Stati Uniti e Cina erano impegnati in una guerra commerciale fatta di dazi (americani) al 145 per cento e di ritorsioni (cinesi) che colpivano esportazioni politicamente sensibili di prodotti agricoli statunitensi e bloccavano l’accesso a fondamentali materie prime, le famose terre rare, in possesso quasi esclusivo di Pechino. Un anno dopo, il clima è più cordiale e disteso, Trump celebra l’apertura di una nuova fase di relazioni sino-statunitensi e porta con sé a Pechino figure impr