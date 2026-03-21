I destini gemelli di Cuba e Taiwan: la Cina prende appunti da Trump

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Da quando è tornato in carica lo scorso anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato attacchi militari dai Caraibi e dal Pacifico orientale all’Africa e al Medio Oriente, prendendo di mira presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga e sospetti gruppi terroristici. Ha attaccato il Venezuela e rapito il suo leader, Nicolás Maduro. E si è unito a Israele in un assalto su larga scala all’Iran che rappresenta una significativa escalation rispetto agli attacchi dello scorso ann