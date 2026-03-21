I destini gemelli di Cuba e Taiwan: la Cina prende appunti da Trump

Pechino potrebbe aspettare che la crisi economica e umanitaria creata diventi abbastanza grave da giustificare l’intervento per “stabilizzare l'isola”. Come nel caso della “acquisizione amichevole” di Cuba del presidente Usa, che fa sembrare la coercizione geopolitica una ristrutturazione aziendale
Da quando è tornato in carica lo scorso anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato attacchi militari dai Caraibi e dal Pacifico orientale all’Africa e al Medio Oriente, prendendo di mira presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga e sospetti gruppi terroristici. Ha attaccato il Venezuela e rapito il suo leader, Nicolás Maduro. E si è unito a Israele in un assalto su larga scala all’Iran che rappresenta una significativa escalation rispetto agli attacchi dello scorso ann