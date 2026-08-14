il commento

I fatti di Qusra e quel silenzio assordante del governo Meloni

Gigi Riva
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14 agosto 2026 • 20:30Aggiornato, 14 agosto 2026 • 20:34

La Francia reagisce, lo fa persino l’ambasciatore americano, ma non l’esecutivo italiano, che resta imbelle davanti a un fatto specifico raccapricciante e opera di razzisti, xenofobi e suprematisti. Il governo preferisce non disturbare il conducente, il buon amico Netanyahu

La Francia ha chiesto senza mezzi termini a Israele di arrestare e processare i coloni che stanno assediando le case dei palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Persino il più improbabile degli ambasciatori, l'americano Mike Huckabee, uno che addirittura ha sostenuto che su quel territorio non c'è «nessuna occupazione» e lo chiama con il nome biblico di Giudea e Samaria per sostenere il pieno diritto di Israele, ha definito quanto sta avvenendo «atti ripugnanti di terrorismo». Spagna e Germania ha

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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