I fatti di Qusra e quel silenzio assordante del governo Meloni

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La Francia ha chiesto senza mezzi termini a Israele di arrestare e processare i coloni che stanno assediando le case dei palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Persino il più improbabile degli ambasciatori, l'americano Mike Huckabee, uno che addirittura ha sostenuto che su quel territorio non c'è «nessuna occupazione» e lo chiama con il nome biblico di Giudea e Samaria per sostenere il pieno diritto di Israele, ha definito quanto sta avvenendo «atti ripugnanti di terrorismo». Spagna e Germania ha