Coca cola, iPhone e pistole: i doni avvelenati del presuntuoso Occidente

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Se ogni civiltà si giudica dai documenti di sé che restano, ce ne sono alcuni che ci dicono qualcosa di molto importante su ciò che crediamo di voler essere. Da un lato la “capsula del tempo” che gli americani lasciano. Dall’altro il regalo con cui Erdogan ha omaggiato i suoi ospiti al vertice Nato

La storia delle civiltà è sempre anche una storia di doni. Dati e ricevuti, attraverso cui rinsaldare i legami o, spesso, metterli in pericolo. La storia dei doni è così il racconto di come vorremmo essere o, meglio di come vorremmo essere ricordati (e riconosciuti). Pensavo a tutto questo in questi giorni, in cui ai margini di tante celebrazioni politiche – dai 250 anni dell’indipendenza americana al vertice Nato di Ankara – il rito dei doni è stato di nuovo celebrato. Non voglio per una volta