Colmare il divario di genere, la grande occasione della trasparenza salariale

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale. Il testo, oltre ad avvicinare la parità salariale tra uomini e donne, può aiutare ad affrontare finalmente il problema dei salari stagnanti. A patto, però, che il parlamento abbia il coraggio di rafforzare davvero la norma