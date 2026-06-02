Come cambia la minaccia nucleare: l’escalation si evita solo con l’Ue forte

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La questione nucleare è tornata al centro della politica globale. Sebbene lo spettro della proliferazione nucleare non sia mai scomparso, è stato oscurato per decenni da un ordine globale funzionante e prevedibile, sostenuto da un’egemonia statunitense, da una Nato forte e da regimi credibili di controllo degli armamenti. Ma questo ordine è ora sottoposto a una tensione senza precedenti, e la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ne è solo l’ultima prova. Come possiamo preservare la mode