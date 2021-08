L’Italia è il paese che amo, per oggi voglio dire anch’io così, e si rivela sempre un posto pieno di risorse. L’elasticità degli italiani e la loro velocità a nell’adeguarsi all’ambiente che cambia è decisamente da manuale.

Dunque, che cos’è che mi spinge a dire queste parole? C’è che mentre io, dopo venti giorni di un dolore sempre più acuto che irradiava dal centro spalla fino alla punta delle dita, dopo che i normali antidolorifici e antiinfiammatorii non avevano ottenuto il minimo risultato, ieri mi facevo portare dal mio amico Davide P. al pronto soccorso di Porretta terme, e ottenevo dopo un’accurata visita delle punture di cortisone, ecco che in contemporanea altri quattro amici decidevano di andare a pranzare in un’osteria lì vicino, sempre sulla Porrettana, qualche chilometro più in là.

Ecco che arrivavano davanti al locale, subito l’oste gli correva in contro e gli chiedeva: «Avete il green pass?» loro, tutti già vaccinati da tempo, dicevano: «Eccolo qua» e glielo esibivano. Lui rispondeva: «Benissimo, benissimo. Venite dentro». Loro a quel punto dicevano: «Ma veramente noi vorremmo mangiare nei tavoli fuori, non vogliamo star dentro». L’oste diceva:«“Però i tavoli all’aperto sono riservati per quelli senza green pass, che dentro non possono starci».

Allora i miei amici gli hanno detto: «Noi siamo tutti e quattro fumatori, se le va bene che fumiamo dentro, allora andiamo anche dentro», ma l’oste gli ha detto: «Ma dentro non si può fumare, lo sapete anche voi». «Va be’. Allora ci dà un tavolo fuori. Tra l’altro l’abbiamo anche prenotato».

A quel punto l’oste ha dovuto cedere, ma si capiva che gli dispiaceva sprecare un tavolo all’aperto per della gente col green pass, che avrebbe potuto stare all’interno del locale, senza consumare i posti all’aperto, disponibili per i senza green pass.

Quindi, qual è la morale di questa storia? La morale è: se d’estate vi piace mangiare all’aperto perché siete fumatori, oppure soltanto perché vi piace stare all’aria aperta, per evitare brutte sorprese non ditelo subito che avete il green pass, se no cercano di mandarvi dentro.

