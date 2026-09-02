nel paese delle meraviglie

Come è stato possibile votare Salvini al Sud?

Alice Valeria Oliveri
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02 settembre 2026 • 18:34

Basta davvero togliere il “Nord” dal nome a cancellare gli anni di razzismo e indirizzarlo verso chi sta più giù di Lampedusa?

Catania, 11 agosto 2019. Sono passate due settimane da quando la nave Gregoretti è rimasta bloccata al porto con a bordo più di cento migranti. La crisi di governo sta per deflagrare e Matteo Salvini, accusato per la seconda volta di sequestro di persona dopo aver impedito uno sbarco, gira trionfante per la Sicilia tra comizi, rosari e frecciatine. Alle europee il suo partito ha preso il 34 per cento, la bandiera giallo-verde si è irreparabilmente strappata. In quel pomeriggio dell’ultima estate

Alice Valeria Oliveri
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Alice Valeria Oliveri

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