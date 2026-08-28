Come fare i conti con lo zar nell’era del declino Usa

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Gli attacchi ibridi verso paesi Nato hanno cominciato a verificarsi proprio nel momento in cui la debolezza degli Stati Uniti come superpotenza appare sempre più evidente. Ciò significa che l’Europa dovrà adattarsi a una velocità vertiginosa alle nuove realtà e ai pericoli connessi. E se non ne sarà capace, l’attuale fase storica segnerà la fine del suo ruolo sulla scena mondiale

A quattro anni e mezzo dall’invasione su vasta scala e immotivata dell’Ucraina da parte della Russia, non si intravede ancora la fine. Quella che inizialmente sembrava una «operazione speciale» destinata a concludersi nel giro di pochi giorni (o settimane, al massimo) si è trasformata in una guerra di logoramento apparentemente interminabile. All’inizio della guerra, i paesi occidentali — in primo luogo gli Stati Uniti e i loro alleati europei della Nato — hanno formato un fronte unito a sostegn