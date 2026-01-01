spunti di riflessione per l’insegnamento in presenza

Come (non) fare lezione: l’università torni a essere stimolante per gli studenti

01 gennaio 2026 • 18:58

Le telematiche rispondono a un bisogno reale probabilmente destinato a una crescita ulteriore nel prossimo futuro. Ma l’auspicio è piuttosto quello che la frequenza di un corso universitario rimanga per chi la compie un’esperienza esistenziale difficile da dimenticare

L’ascesa delle università telematiche è stata in questi anni, anche per effetto indiretto della pandemia, ampia e diffusa. Il numero complessivo di studenti universitari è aumentato e le università “storiche”, quelle non telematiche hanno, tutto sommato e per ora, retto il colpo in termini quantitativi di numero di iscritti. Il confronto rimane tuttavia aperto, soprattutto in prospettiva, e suggerisce un ragionamento sui metodi didattici e le modalità di apprendimento. In questa cornice, vorrei

Professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Bergamo ed è tra i fondatori della rivista “Etnografia e Ricerca Qualitativa”. Tra le sue pubblicazioni Cattolicesimo magico (Bompiani, 2009), Quel che resta dei cattolici (Fetrinelli, 2012), La società orizzontale (con Nadia Urbinati, Feltrinelli, 2017), La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018), La casta dei casti. I preti, il sesso, l'amore (Bompiani, 2021).

