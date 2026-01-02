la proposta dell’emilia-romagna

Come ripensare il lavoro di madri, padri e caregiver

Laura Calafà
02 gennaio 2026 • 18:24

Nonostante gli ambiziosi obiettivi fissati nel Pnrr di aumento dell’occupazione femminile, le dimissioni dei genitori continuano a pesare sui dati annualmente misurati. La proposta di legge approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna affronta la questione cercando di non invisibilizzare le donne

Il Gender Equality Report dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) presentato il 17 dicembre contiene i dati dell’occupazionale femminile aggiornati al 2025. Il trend è positivo, non si può negare. Il tasso di occupazione delle donne ha raggiunto il 53,3 per cento. Questo dato, tuttavia, nasconde una realtà assai meno brillante: l’occupazione femminile rimane inferiore a quella maschile e il tasso complessivo di chi non si dichiara disponibile al lavoro rimane molt

Laura Calafà è professore ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Verona