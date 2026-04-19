Il compito politico della sinistra: avere il coraggio di immaginare un futuro che ancora non c’è

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La caduta del mito dell’invincibilità meloniana o il tramonto pacifico di Orban sono cose importanti, ma non bastano a dichiarare guarito il mondo. Coltivare il realismo vuol dire oggi non accontentarsi di un pallido sole presente, ma riconoscere che tutto quello che verrà non sarà più uguale a ciò che stiamo rimpiangendo

Tra il 1942 e il 1943 Simone Weil, nel pieno della tragedia della guerra e poco prima di perdere la vita, dedicava tutte le sue energie a pensare una costituente per l’Europa. Un anno prima Altiero Spinelli e gli altri (e le altre) antifascisti confinati a Ventotene ideavano il loro Manifesto, a cui ancora adesso facciamo riferimento. Perché ricordo questi due esempi, del resto così celebri? Perché mi pare che abbiano in comune un compito ineludibile per la sinistra contemporanea. In entrambi i