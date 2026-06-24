Il monito di Leone e il dilemma della “guerra giusta”

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Al Concistoro che sta per aprirsi è uno dei temi sul tavolo. Appare chiaro che il pontefice stia cercando di limitare la definizione all’autodifesa. Ma in un presente così complesso come quello attuale diventa sempre più difficile evitare le domande controverse

Papa Leone XIV sta convocando un concistoro straordinario — un raduno del Collegio dei Cardinali — alla fine di giugno in Vaticano. Una delle quattro sessioni in programma sarà dedicata alla dottrina della “guerra giusta”. Questa attenzione non è certo una novità. Da quasi due millenni la Chiesa cattolica cerca di fornire indicazioni su quando la guerra sia giustificata (jus ad bellum) e sul modo corretto di condurla (jus in bello). L’obiettivo era, e rimane, quello di limitare la frequenza dei