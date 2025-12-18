Il condominio degli infelici, la riforma è l’ultimo capolavoro di Fratelli d’Italia

È lì, nell’oceano di tutte le nevrosi, che colpisce il decreto legge firmato da Elisabetta Gardini e altri dieci coraggiosi deputati di Fratelli d’Italia. Sembra l’inizio di una guerra civile, e invece è solo un nuovo tassello della dura lex della convivenza: se un condomino non paga, saranno tutti gli altri condomini a dover pagare per lui. Cosa potrà mai andare storto
Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Moltiplichiamo il teorema di Anna Karenina per gli appartamenti di un condominio da dieci piani con altrettante famiglie, logiche, biologiche, queer o tradizionali, e otteniamo il caos, ossia la quotidianità di chiunque non viva la propria infelicità familiare autonomamente, in una villa, un castello, o perché no, una casa nel bosco. È lì, nell’oceano di tutte le nevrosi, l’insieme di nuclei abitat