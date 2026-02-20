Consigli a Pucci e Petrecca: per rosicare ci vuole stile

Alcuni princìpi rimangono validi alleati nelle strategie di comunicazione: mai lamentarsi, mai dare spiegazioni e mai lasciare Instagram in mano a chi si trova ancora nel mezzo di una tempesta mediatica
Never complain, never explain, dice la Royal Family. Forse non è il momento migliore per prendere lezioni di pubbliche relazioni dalla Corona inglese; eppure, nonostante la maledizione del secondogenito maschio sempre più The Spare continui a infestare casa Windsor, alcuni princìpi (accentazione fondamentale) rimangono validi alleati nelle strategie di comunicazione. Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni e mai lasciare Instagram in mano a chi si trova ancora nel mezzo di una tempesta mediatica.