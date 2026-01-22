Commenti

Mal di Consob, l’autorità stritolata dallo spoils system

Salvatore Bragantini
22 gennaio 2026 • 20:33

Il caso Freni dopo Savona e Vegas. Il governo deve solo trovare il coraggio di uscire dal proprio ristretto inner circle. Al di fuori ci sono persone dotate dei necessari requisiti del ruolo: indipendenza, competenza e autorevolezza

Una febbricitante maggioranza si divide anche sulla nomina del successore di Paolo Savona a presidente Consob; in base allo spoils system – nuovo nome del manuale Cencelli – il posto spetta alla Lega per Salvini premier (alle elezioni del 2027 cambierà nome?), ma Palazzo Chigi è in agitazione. Così il leghista sottosegretario all’Economia, Federico Freni, entrato da presidente in consiglio dei ministri, ne esce candidato. Gli si contrappone Federico Cornelli, commissario Consob e aspirante presi

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

