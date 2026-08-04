Conte-Schlein, i ricatti sono inaccettabili: chi li fa esce dall’alleanza

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Un Conte che si faccia espellere per protervia e smania dal campo largo porterà tutta la responsabilità di una quasi sicura sconfitta e della formazione del governo Meloni 2

«Niente armi all’Ucraina», dichiara, non per la prima volta, ma più sonoramente e brutalmente, Giuseppe Conte. La sua posizione, al di là del merito, non difendere più una democrazia aggredita da un leader autoritario, ha una molteplicità di implicazioni rilevanti e pericolose. C’è un messaggio elettoralistico mandato a tutti coloro, sembra che siano molti, nell’Alleanza verdi sinistra e anche nel Partito democratico, che hanno una opinione tristemente non dissimile. C’è un messaggio mandato dir