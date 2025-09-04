«Gareggiando a fare i puri, troverai sempre qualcuno che ti epura». Una malattia antica della sinistra, consustanziale, alla continua ricerca, o meglio all’evocazione, della purezza. Peraltro, mai ben definita e sempre adattiva.

Un tratto peculiare, un elemento distintivo che parte da lontano: dalla storica, epocale e decisiva scissione di Livorno nel 1921 tra socialisti e comunisti, alle “tensioni” tra massimalisti e riformisti (lasciamo stare la macchiettistica rappresentazione che se ne dà oggi abusando dei concetti), al “palazzo Barberini” della scissione del 1947 all’interno dei socialisti (Giuseppe Saragat e Nenni), alla “sinistra extra parlamentare” degli anni Settanta, fino alla slavina post 1989 che ancora trascina detriti a valle. Tutto questo rimanendo, per e in sintesi, soltanto all’Italia.

Un ginepraio di sigle

Insomma, più che un albero genealogico si tratta di un alveare di sigle, forze, movimenti, campi, fondazioni che non comunicano tra loro e nemmeno con la società. Un sommovimento che si perpetra inesorabile e incurante di quanto avviene nel mondo reale, e al di là della catena delle Alpi.

Una sorta di dannazione che ha tratti di masochismo e chiaroscuri psicoanalitici che nulla ritiene delle motivazioni “nobili” del passato, delle distinzioni fondate su pensieri lunghi, su visioni alternative, ideologie. Ciò che vediamo correntemente è quasi un esercizio di stile, per nulla à la Queneau. Pare che la storia (della sinistra) si presenti «la prima volta in forma di tragedia, la seconda in farsa», per riprendere Karl Marx.

Traditori!

Acquattati sulle sponde delle vicende politiche nazionali stazionano stuoli di fustigatori di qualunque azione, verbo o pensiero promani dal campo progressista. Sedicenti vestali sempre pronte a calunniosi lai reiterati periodicamente, si esercitano in verbosi distinguo, richiami alla dottrina (quale?) e ammonimenti, nell’intento di difendere la sacra parola: Sinistra.

Che è sempre un’altra da quella che faticosamente, e purtroppo in molte occasioni erroneamente, si barcamena per condurre innanzi la carretta della lotta. Inevitabile l’epiteto di traditore per chiunque dialoghi con l’avversario, agisca in forma pragmatica o mostri incertezze.

Gli scienziati politici hanno rilevato che gli elettori “progressisti” sono mediamente più educati e, pertanto, più esigenti in termini di coerenza, aderenza alle finalità della sinistra e al comportamento dei rappresentanti. Dati veritieri e utili a spiegare, in parte, le ragioni della permanente recherche du temps perdu, ma che non scruta la confusione nel mondo variegato della sinistra che travalica ormai l’autodafé.

Tutto previsto

L’incipit di questo articolo è una celeberrima frase di Pietro Nenni, socialista, non tacciabile di cedimenti verso il nemico o l’avversario, di bonomia e incertezze sull’obiettivo da perseguire. Eppure, oggi, forse sarebbe rinviato nella categoria dei pària, degli impuri. Dello scontro ideologico non rimane che la ricerca di posti e di visibilità, poche idee, nessun sentimento nuovo, solo individualismo.

La sinistra, intesa come i partiti che di essa si fanno rappresentanti, ha molte e profonde responsabilità, diversi esponenti sono mediocri, a volte fanno ribaltare le celebri tombe dei padri e delle madri del movimento social-comunista. Ma l’errore di singoli non può ricadere sull’intero gruppo, come una condanna.

Per orientarsi la sinistra riparta da un precetto semplice e rivoluzionario, quello segnalato lucidamente da Norberto Bobbio quale discrimine con la destra: l’atteggiamento verso la disuguaglianza tra persone che per la sinistra va fortemente ridotta. Attardarsi nella ricerca dell’alchimia, della miscela perfetta per trasformare le pietre in oro mentre la destra prolifera, non serve neanche ai candidati alle regionali.

La Calabria

Un caso eclatante è quello di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della giunta regionale nella martoriata Calabria. Una candidatura che ha miracolosamente raccolto il consenso di tutte le forze antagoniste alla destra governativa, ma che ha anche suscitato qualche accigliato sospiro di commentatori domenicali alla ricerca della perfezione. Che si sa è nemica dell’utile.

Giorgio Amendola ammoniva che mentre, i socialisti discettavano misurandosi su chi fosse più capace di «pisciare più in alto», appunto mostrando capacità distintive, le forze fasciste prendevano il potere. Anticipo sommessamente il commento: non è necessario votare sempre “il meno peggio”, concordo. Ma ogni tanto si può anche votare il “meglio”, stante le condizioni date. Mi pare sia il caso di Tridico che fronteggia una destra affarista e familista.

