Attardarsi nella ricerca dell’alchimia, della miscela perfetta per trasformare le pietre in oro mentre la destra prolifera, non serve. Neanche ai candidati alle regionali. Non è necessario votare sempre “il meno peggio”, concordo. Ma ogni tanto si può anche votare il “meglio”, stante le condizioni date
La continua ricerca del meglio che penalizza la sinistra e fa vincere la destra
04 settembre 2025 • 20:04
