Contro lo strapotere di Trump, la grande lezione della Corte suprema

22 febbraio 2026 • 19:41

La sentenza pronunciata il 20 febbraio 2026 rappresenta un momento cruciale nel dibattito in corso negli Usa sul riparto di competenze tra Congresso e presidente in materia di commercio estero e, soprattutto, sancisce l’esistenza di limiti all’uso dei poteri presidenziali da parte di Trump

La sentenza pronunciata dalla Corte suprema statunitense il 20 febbraio 2026 rappresenta un momento cruciale nel dibattito in corso negli Usa sul riparto di competenze tra Congresso e presidente in materia di commercio estero e, soprattutto, sancisce l’esistenza di limiti all’uso dei poteri presidenziali da parte di Donald Trump. Il caso nasce a seguito dell’applicazione, da parte del presidente, dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), come base giuridica da questi ritenuta ido

Professore ordinario di Diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.

