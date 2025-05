Il solerte e ordinato volgere degli eventi, dalla morte di Bergoglio all’elezione di Prevost, ha per converso messo in risalto la debolezza strutturale delle nostre istituzioni, dimentiche della necessità di formare corpi collettivi e di propiziare eventi non sintetizzabili nella rapida sequenza di un reel

Nello scorcio di tempo che va dal 21 aprile all’8 maggio, almeno per qualche istante, in molti siamo stati abbacinati dalla forza simbolica della chiesa e dei suoi rituali. Laici e prelati, atei e devoti, agnostici e credenti: attraversati dalla forza indomita di un’ingegneria perfetta, quella di un cerimoniale rigidissimo eppure ospitale, che nulla ha ceduto alla comunicazione sbrigativa dei nostri giorni, e ha sedotto piuttosto con immagini redolenti di una storia millenaria.

In quello scorcio di tempo, abbiamo sentito risuonare ancora più stentoreo il vuoto di una politica, quella mondana, che ha lasciato consumare tutta la sua antica vitalità.

Avvezzi come siamo alle compulsioni narcisistiche e alle scostumate idolatrie dei leader mondiali, è stata per molti di noi un’esperienza inedita la studiata ma inflessibile grazia con cui si è svolto il funerale di papa Bergoglio. Ci ha incantato l’ordine castigante imposto ai grandi della terra, esaltato dallo sfarzo della sartoria ecclesiale, con vescovi e cardinali disposti in ordine filare.

Ci ha infine sorpreso l’ansia paziente indotta negli astanti da una forma di comunicazione densa di storia e di fascino arcano come il fumo che esce da un comignolo. E tutto questo ha ridestato in noi la nostalgia per una politica capace, come si dice fosse in passato, di scandire tempi e mobilitare affetti collettivi.

Le lezione della chiesa

Il solerte e ordinato volgere degli eventi, dalla morte di Bergoglio all’elezione di Prevost, ha per converso messo in risalto la debolezza strutturale delle nostre istituzioni, dimentiche della necessità di formare corpi collettivi e di propiziare eventi non sintetizzabili nella rapida sequenza di un reel.

Le istituzioni politiche odierne, specie negli ultimi anni, sembrano piuttosto azzardare un cereo processo di mimesi: quello per cui ci si illude sia sufficiente richiamare alcuni motti che sanno di naftalina, come «Dio, patria e famiglia», per rivitalizzare un corpo sociale piagato dall’unico male che davvero ci accomuna tutti: il disinteresse collettivo.

Viene allora da chiedersi se non sia proprio questa la lezione, al contempo privata e istituzionale, che possiamo trarre dalla chiesa, ben prima e al di là delle molte altre pur comprensibili attese nei suoi riguardi.

Prima, ad esempio, di pretendere che il papa si dichiari a favore dei diritti delle minoranze sessuali o che si spenda per la fine delle guerre, come fosse il segretario generale dell’Onu. Se non c’è dubbio che l’azione di un pontefice sia gravida di una forza morale capace di fare la differenza, persino negli scenari più impervi, non è forse questo quanto la chiesa oggi può promettere a chi, come lo scrivente, non si ritiene membro del popolo di Dio – chi cioè, al di fuori di essa, tende troppo spesso a caricarla di responsabilità politiche dei più diversi colori.

Né armi, né minacce

Persino in tempi, come i nostri, in cui si torna a idolatrare divisioni e polarità – intorno al nulla, s’intende – la chiesa sfoggia l’ineguagliata capacità di mettere assieme gli opposti: la notissima “complexio oppositorum”. Coesistenza di vecchio e nuovo, di corpo e anima, composizione di parti interne in conflitto, di contraddizioni brucianti in ogni campo dell’esistente.

Se così è, ha forse poco senso chiedere al pontefice di prendere posizione in modo inequivoco su temi inevitabilmente di parte. Sarebbe in fondo chiedere alla chiesa di tradire quella sua essenza apparentemente inesauribile che le ha permesso di mantenersi in vita a distanza di secoli dalla sua nascita – al netto delle laceranti divisioni intestine, di ieri e di oggi.

E se chi scrive si augura che, sì, la chiesa ammorbidisca il celibato, accolga le persone Lgbt, allarghi la sinodalità, torni a difendere gli ultimi, e molto altro, essa in poco meno di un mese ha comunque fatto molto: ha restituito, almeno per un breve lasso di tempo, il senso plastico dell’istituzione e della sua capacità di mettere assieme un collettivo, senza armi né minacce.

